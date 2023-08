Zuletzt zwei Drittel aller Betrugsfälle im Online-Bereich

51.886 Betrugsanzeigen haben die Sicherheitsbehörden 2022 registriert, damit hat diese Deliktsform mit zehn Prozent zur gesamten Kriminalstatistik beigetragen. Rund die Hälfte der Betrügereien spielte sich im Internet ab. Dieser Anteil ist seither gestiegen, wie nun das Bundeskriminalamt (BK) anlässlich der "Woche gegen Betrug" aufzeigt. Im Juli 2023 haben sich bereits rund zwei Drittel aller zur Anzeige gebrachten betrügerischen Machenschaften auf den Online-Bereich bezogen.

Dass Betrüger ihr Handwerk zusehends vom analogen in den digitalen Raum verlagern, stellt die Polizei vor neue Herausforderungen, betont Manuel Scherscher, stellvertretender BK-Direktor und Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität: "Der Einzelbetrug wird abgelöst vom Massenphänomen." Mit der Kriminaldienstreform werde dieser Entwicklung Rechnung getragen - erst vor wenigen Tagen hat ein erstes polizeiliches Cyber-Trainings-Center in Oberösterreich die Arbeit aufgenommen, das Cybercrime-Competence-Center im Bundeskriminalamt existiert schon seit 2011. Da Internet-Betrügereien oftmals länderübergreifend abgewickelt werden, ist für die Exekutive vor allem auch ein schnell funktionierendes internationales Behörden-Netzwerk von Bedeutung.

Wie viel Geld mit Online-Betrügereien in die Kassen von Kriminellen gespült wird, zeigen Zahlen, die Scherscher Medienvertreterinnen und -vertretern präsentierte. Einen Schaden von 60 Mio. Euro richteten im Vorjahr Schwindler an, die ihren Opfern im Internet lukrative Investment-Möglichkeiten vorgaukelten (Cyber Trading Fraud). Mitunter wurden die Betroffenen dabei sogar mehrstufig abgezockt: Nachdem sie ihr Erspartes verloren hatten, fielen sie auch noch auf vermeintliche Anwaltskanzleien herein, die vorgaben, das abhanden gekommene Geld mit Klagen zurückholen zu kennen.