Zuletzt 2.147 tatverdächtige Kinderporno-Konsumenten

Die Causa Teichtmeister - der Ex-Burg-Schauspieler Florian Teichtmeister muss sich in Kürze wegen Beschaffung und Besitzes von 58.000 Dateien mit sexuellen Missbrauchsdarstellungen von Unmündigen und Minderjährigen vor Gericht verantworten - ist hinsichtlich des Umfangs des inkriminierten Materials außergewöhnlich. Einzelfall ist er keiner. Laut Bundeskriminalamt wurden 2021 insgesamt 2.147 Tatverdächtige nach 207a StGB (pornografische Darstellungen Minderjähriger) ermittelt.

Wie viele von ihnen zur Anklage gebracht und am Ende verurteilt wurden, ergibt sich aus der Aufstellung des Bundeskriminalamts - die abschließenden Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor - nicht. Die Beantwortung einer entsprechenden APA-Anfrage an das Justizministerium stand vorerst aus.

Bei 403 ermittelten Personen war von vornherein klar, dass es für diese keine strafrechtlichen Folgen geben konnte - sie waren nämlich noch keine 14 Jahre alt und damit nicht strafmündig. 35 - 28 Buben und sieben Mädchen - waren überhaupt jünger als zehn. "Durch Unmündige und Minderjährige erstellte Aufnahmen stellen einen wesentlichen Bestandteil der steigenden Zahlen dar", hielt das Bundeskriminalamt dazu gegenüber der APA fest. Wer mit dem Handy bzw. Smartphone aufgenommene Nacktbilder anfordert bzw. erhält und diese am eigenen Handy abspeichert - was vor allem unter Jugendlichen öfter als von Erwachsenen angenommen vorkommen dürfte -, setzt sich bereits der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aus, falls die Aufnahmen grundsätzlich als pornografischen Inhalts zu qualifizieren sind. Dass keine Strafbarkeit gegeben ist, wenn einzelne Bilder einvernehmlich ausgetauscht und dem jeweiligen Freund bzw. der Freundin zugeschickt wurden, "ist klar. Da das aber nicht von Anfang an ersichtlich ist, wird auch in diesen Fällen zunächst wie in jedem anderen Fall ermittelt und ausgeforscht, woher die Bilder stammen", hieß es seitens des Bundeskriminalamts.