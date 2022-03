Zukunftsweisende Papierherstellung

Der Onlinehandel hat in den letzten Jahren zu einem stetig wachsenden Bedarf von Verpackungsmaterialien geführt, welcher seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie nie zuvor gesehene Ausmaße angenommen hat.

In diesem Zusammenhang spielt die Wiederverwertung von Karton und Altpapier eine zentrale Rolle. Moderne Anlagen können eine Papierfaser bereits über 20-mal recyceln, ehe die Faser für eine neuerliche Anwendung zu kurz wird und entsorgt werden muss. Die Entsorgung ist dennoch in vielen Fällen teuer und problematisch, denn zu den Papierfasern kommen sogenannte Rejekte hinzu. Als Rejekte werden die Reststoffe des Recyclingprozesses bezeichnet. Das sind zum Beispiel Klebebänder, Metallklammern, Plastikfolien und dergleichen.

Kosten- und energieeffizient

Zuvor mussten die übrigen Papierfasern und Rejekte von SAICA oft lange Transportwege zurücklegen, bis sie in einer Müllverbrennungsanlage entsprechend entsorgt werden konnten. Bei einem jährlichen Recyclingaufkommen seitens SAICA von rund 3,5 Mio. Tonnen Altpapier sind das dementsprechend große Mengen. Jetzt werden die Papierfasern und Rejekte, die in Venizel anfallen, direkt am Ort im eigenen Kraftwerk kosten- und energieeffizient sowie umweltfreundlich verwertet. Die angewandte Technologie klassifiziert das Kraftwerk als Wirbelschichtverbrennungsanlage, welches die benötigte Wärme und den benötigten Dampf für die Kartonproduktion bereitstellt. Aufgrund des Erfolgs hinsichtlich Energieeffizienz, Energieautonomie und Reststoffverwertung des Kraftwerks sowie der daraus resultierenden Kostenreduktion hat SAICA BERTSCHenergy bereits mit der Errichtung eines weiteren, etwas größeren Kraftwerks an einem zweiten Standort beauftragt.