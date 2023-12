Zukunftsinvestitionen trotz schwieriger Zeiten!

Die Stadt Hohenems zeigt den gegenwärtigen Krisen erneut die Zähne und präsentiert ein zukunftsweisendes Budget für das Jahr 2024 – und das trotz stagnierenden Ertragsanteilen auf der Einnahmenseite und massiven Steigerungen auf der Ausgabenseite.

Die Gesamtausgaben der Stadt Hohenems 2024 belaufen sich auf 67,67 Millionen Euro. Mit einer Investitionsquote von 31 % setzt die Stadt hier allen Unkenrufen zum Trotz ein klares Ausrufezeichen, bekennt sich aber gleichzeitig zu einem intensiven Sparkurs quer durch alle städtischen Abteilungen. Denn steigende Personal- und insbesondere auch Baukosten müssen abgefedert werden. Rund 17,48 Millionen Euro nimmt die Stadt Hohenems für Investitionsprojekte in die Hand.

Das Budget wurde mit den Stimmen der Liste Dieter Egger und den Grünen und somit einer breiten Mehrheit von 23:11 Stimmen in der Stadtvertretungssitzung vom Dienstag, dem 12. Dezember 2023, beschlossen. Der Umsetzung der herausfordernden Projekte steht somit nichts mehr im Wege.

„Der Schwerpunkt Umwelt und sanfte Mobilität ist mir und uns als Stadt ein persönliches Anliegen. Die Stadt wird hier stark investieren“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Von den rund 2,8 Millionen Euro, die für diesen Bereich veranschlagt sind, fließt der Löwenanteil in Klimaschutzmaßnahmen, 1,3 Millionen Euro davon etwa in den städtischen Kostenanteil am Landbus Unterland.