Zukunftsinvestitionen in Österreich vergleichsweise niedrig

Österreichs Budget ist wenig zukunftsorientiert. Das zeigen Berechnungen der pinken Parteienakademie. Im NEOS Lab wurde erstmals nach dem Vorbild des deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW die sogenannte Zukunftsquote für Österreich errechnet. Der Index gibt an, welcher Prozentsatz des Budgets auf langfristige Politikziele wie Klimaschutz oder Forschung ausgerichtet ist. Dieser Wert liegt hierzulande zwischen 12 und 19 Prozent.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: In der weiten Variante liegt die Zukunftsquote in Österreich heuer bei rund 19 Prozent. Nur jeder fünfte Euro an Staatsausgaben wird also für zukunftsorientierte Bereiche wie Klimaschutz, Elementarpädagogik oder Forschung ausgegeben. In der engen Variante liegt die Zukunftsquote bei 12,4 Prozent.