Zukunftschancen für Original Braunvieh

Regionales Vernetzungstreffen Allgäu und Vorarlberg zur Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen.

Die Themen reichten vom aktuellen Zustand der Rasse, ihrer Merkmale und der Haltung, über die Zukunftsfähigkeit angesichts derzeitiger Entwicklungen in der Grünlandwirtschaft bis hin zur Vermarktung. Der Fortbestand des Original Braunviehs ist trotz hervorragender Anpassung an die heimische Kulturlandschaft keineswegs gesichert. Daher wird die Zucht der gefährdeten Nutztierrasse gefördert. Seit dem Tiefpunkt um die Jahrtausendwende steigt die Zahl der Tiere in Vorarlberg und dem Allgäu langsam aber stetig wieder an. „Original-Braunvieh-Betriebe schätzen die Milchleistung bei extensivem Futtermitteleinsatz, die auch bei der Alpung ohne Zufütterung nicht sinkt, die Alptauglichkeit und Robustheit sowie den guten Charakter der Tiere“, so Kuno Staudacher vom Arbeitskreis Original Braunvieh.