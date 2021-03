Zukunftsblick: "(R)Evolution" im Theater Drachengasse

Da passen Inhalt und Verpackung ideal zusammen. Wegen der Theater-Schließungen konnte das von Yuval Noah Hararis "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" inspirierte Stück "(R)Evolution - eine Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert" von Yael Ronen und Dimitrij Schaad nicht vor Zuschauern im Wiener Theater Drachengasse zur Österreichischen Erstaufführung gebracht werden. Also gab es für den Blick in unsere technologiegeprägte Zukunft gestern eine Online-Premiere auf Youtube.

64 Besucher sind laut Bildschirm-Anzeige am Freitagabend mit dabei, als das Ensemble in einem satirischen Prolog mit den neuen Nutzungsbedingungen des Theaters Drachengasse vertraut macht. Grundvoraussetzung des Theaterbesuchs sei die Freigabe der eigenen Bildschirmkamera, da die neue Theaterapp "Draga 3000" per Gesichtserkennungssoftware die Reaktionen auf jeden Gag, jeden Schauspieler, jede Szene analysiere, um damit künftige neue Theaterstücke zu optimieren. Ein Algorithmus werde nicht nur Themen und Plots für jeden Besucher maßschneidern, sondern ihn - so gewünscht - auch scheinbar selbst mitspielen lassen. Während man dies für einen Albtraum hält, fällt der Blick auf die von Algorithmen erarbeitete persönliche Youtube-Vorschlagliste neben dem Bildschirmfenster. Willkommen in der digitalen Gegenwart.