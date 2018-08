Zukunft schon heute – Robotik erleben in Halle 9

Haben Sie schon einmal eine Roboter-Band „Hells Bells“ von AC/DC spielen hören? Oder wurde Ihnen Eis von einem Roboter serviert? Bei der Sonderschau „Zukunft schon heute“ können Sie Kuriositäten aus der Welt der Robotik nicht nur bestaunen, sondern auch erleben!

Der technische Fortschritt hält unaufhaltsam Einzug in unseren Alltag: Saug-, Wisch- und Fensterputzroboter helfen uns fleißig beim Wohnungsputz, im Garten kümmert sich ein Mähroboter vollautomatisch um den Rasen. Und die Pflanzen gießt ein smartes Bewässerungssystem von selbst. Doch das ist erst der Anfang …

Erlebniswelt auf 3000 m2

Welche Möglichkeiten die Robotik schon heute bietet, präsentiert das Götzner Unternehmen myRobotcenter auf der Herbstmesse in Halle 9. Denn nicht nur in Haus und Garten können uns Roboter und smarte Innovationen das Leben erleichtern, auch in den Bereichen Industrie, Pflege und Gesundheit, Bildung, Genuss, Mobilität und Freizeit kommen Roboter bereits zum Einsatz.

Spektakuläre Eröffnungsshow

Wie Roboter in Zukunft auch unser Familienleben beeinflussen könnten, thematisiert eine einmalige Showeinlage im Rahmen der Eröffnungsfeier am Mittwoch.

Roboter-Highlights

Bei „Zukunft schon heute“ erwartet die Besucher eine spannende Erlebniswelt, in der Roboter und Weltneuheiten nicht nur bestaunt, sondern auch ausprobiert werden können. Fest steht: Hier kommen nicht nur Technikfans auf ihre Kosten! Wie wäre es zum Beispiel mit einem leckeren Cocktail an der Roboter-Bar? „MakrShakr“ heißt das vollautomatische Bar-System, das erfrischende Mixgetränke serviert – frisch zubereitet und natürlich auch alkoholfrei! Als eine der Weltneuheiten wird auf der Sonderschau „Zukunft schon heute“ Somnox präsentiert. Dieser Roboter wurde entwickelt, um beim Einschlafen zu helfen.

Live-Konzerte „Compressorhead“

Die wahrscheinlich außergewöhnlichste Metal- Band der Welt tritt täglich mehrmals im Ladehof der Halle 10 auf. Höhepunkt ist das Konzert der Roboter-Band am Donnerstagabend.

Süße Auslese bei Eberle

Bei Eberle Automatische Systeme im Industrie- Bereich kann ein Roboter mittels DataMatrix- Code mit dem eigenen Smartphone gesteuert werden. Wem gelingt es, eine süße Überraschung zu erwischen?

Roboter als modernes Schulfach

Auch in der Schule werden Roboter bereits eingesetzt. Vorarlberger Schüler geben Einblicke in die Disziplinen der First Lego League und des Robocup Junior.

Ausstellung

So stellen sich Kinder die Zukunft mit Robotern vor: Kinder und Jugendliche haben sich im Rahmen eines Malwettbewerbs Gedanken gemacht, wie uns Roboter zukünftig im Alltag unterstützen können.

Spannende Vorträge

Auf der Bühne in Halle 9 geben Experten täglich Ein- und Ausblicke. Was ist bereits möglich und wie wird uns Technik in Zukunft beeinflussen?

Programm in Halle 9 Roboter-Band „Compressorhead“:

Täglich um 12.00, 13.30, 15.30 und 17.30 Uhr – großes Konzert am Donnerstag um 18.30 Uhr mit freiem Eintritt.

Amazone Lego-Roboter Workshop*:

Donnerstag bis Samstag, 14.00 Uhr. Dauer ca. 2,5 Stunden.

Gewinnspiel:

Verschiedene Spiele-Stationen laden zum Mitmachen ein. In der Halle sind außerdem ein paar Quiz-Fragen versteckt, die es zu beantworten gilt. Es warten tolle Preise!

Präsentationen von First Lego League, RoboCup Junior, Nao-Fußballmannschaft, Robocup Logistics League sowie Wettkämpfe finden in der Halle statt.

* Teilnahmeberechtigt: Mädchen zwischen 14 und 25 Jahren. Bitte um Anmeldung unter zsh@myRobotcenter.com. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnahmegebühr 15 Euro.