Zukunft Philippa Straches weiter offen

Ob Philippa Strache in den Nationalrat einzieht oder doch nicht, ist weiter offen. Die Wiener FPÖ hat diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen. Theoretisch könnte man verhindern, dass sie Abgeordnete wird. Die Frau des zurückgetretenen Ex-FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache wurde nach dem Rücktritt Mannes auf den dritten Platz der Landesliste positioniert, hinter Justizsprecher Harald Stefan.

Das würde noch nicht per se einen Einzug garantieren. Denn nur die ersten beiden Plätze ermöglichen einen solchen. Stefan hat jedoch auch ein Grundmandat im Wahlkreis Wien Süd errungen. Nimmt er dieses an, was wohl ursprünglich geplant war, dann würde für Strache ein Sitz im Nationalrat warten - falls sie sich nicht selbst dagegen entscheidet.