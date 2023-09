Zukunft gestalten und große Begeisterung wecken

Herbstprogramm der MINT-Region Vorderland/am Kumma startet mit Schulbeginn.

GÖTZIS. Die gemeinsame MINT-Strategie des Landes Vorarlberg, der Bildungsdirektion für Vorarlberg und der Wirtschaftskammer Vorarlberg soll junge Menschen für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) begeistern und das Interesse für eine Ausbildung in diesem Betrieb wecken. „Jedes Talent soll die Chance bekommen, entdeckt zu werden. Die MINT-Strategie des Landes bietet dafür beste Voraussetzungen.“ Für den weiteren Aus- und Aufbau werden für die Förderperiode 2024 bis 2026 jährlich bis zu 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. Um die flächendeckende Umsetzung zu ermöglichen, wurden acht regionale MINT-Koordinatiosstellen eingerichtet. Deren Aufgabe liegt in der Stärkung der MINT-Bildung vor Ort, der Abstimmung der zahlreichen regionalen Aktivitäten und bei Bedarf in der Entwicklung neuer MINT-Angebote. Für die MINT Region Vorderland/am Kumma sind die beiden Koordinatoren Norbert Preg und Marco Köb in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil Mitarbeiterin Iris Loacker für die Veranstaltungen in diesem Gebiet zuständig. In einem Jahr besteht für die Kinder und Jugendlichen in der Region Vorderland/am Kumma mindestens sechzig Events zu besuchen. „Es gibt verschiedenste Angebote zu allen Themen. Die Zusammenarbeit mit den Bibliotheken gewinnt immer mehr an Bedeutung“, sagt MINT Regio Vorderland/am Kumma Koordinator Norbert Preg.