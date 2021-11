Zugriffszahlen auf VOL.AT weiterhin ausgezeichnet

Die Zahlen der unabhängigen Österreichische Webanalyse (ÖWA) verzeichnen der Vorarlberger Newsplattform VORARLBERG ONLINE (VOL.AT) im Oktober ähnlich hohe Zugriffszahlen wie im Monat zuvor.

Im Oktober wurde außerdem mit rund 1,7 Millionen Endgeräten (Unique Clients) – also Smartphones, PCs und Tablets – auf das regionale Nachrichtenportal VOL.AT zugegriffen. Das Interesse der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger am aktuellen Tagesgeschehen war somit auch im Herbstmonat Oktober ungebremst hoch.

Das Klubhaus ist aus der Sommerpause zurück!

Seit Mitte Oktober geht die beliebte Tonight-Show Klubhaus in die nächste Runde. Zum großen Auftakt nach der Sommerpause war Sexualtherapeutin Bettina Schwung in der Sendung zu Gast und half den beiden Hosts Jogi und Pascal bei ihrem Liebesleben auf die Sprünge. Eine Woche später nahmen die zwei Tattoo-Artists Marichyl und Isabella von Sacramela Tattoo in Rankweil auf der korallenroten Couch Platz. Die beiden Körper-Künstlerinnen sprachen über das von der EU beschlossene Verbot für gewisse Tattoo-Farben und darüber, welche Auswirkungen das Verbot für die ganze Branche bedeutet.

Am 28. Oktober begeisterte „der Mann der tausend Stimmen“, Gernot Kulis, einmal mehr mit seinem wandelbaren Stimmorgan und nahm in der Folge auch die beiden Hosts ordentlich aufs Korn. In der bisher letzten Folge der Tonight-Show erklärte der passionierte Fleisch-Experte Jogi aus dem Bregenzerwald was es braucht, um ein Steak perfekt und nach allen Regeln der Kunst zuzubereiten. Wer wird wohl in der nächsten Show des Klubhaus-Duos zu Gast sein? Überzeugt euch selbst – am Samstag, den 13. November direkt auf VOL.AT!