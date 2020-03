Zufriedenheit bei Wiens Fußgängern zurückgegangen

Wer in Wien zu Fuß geht, tut dies mit zunehmend weniger Begeisterung. Das geht zumindest aus dem Mobilitätsreport 2019 hervor, der nun veröffentlicht wurde. Fußgänger sind demnach mit einer Reihe von Ärgernissen konfrontiert, die das Vorankommen erschweren. Besser ist die Stimmung bei den Wienerinnen und Wienern, sobald sie ein Fahrrad besteigen. Hier ist die Zufriedenheit gewachsen.

"Insbesondere in jenen Bezirken, in denen die Bevölkerung stark wächst, muss Zu-Fuß-Gehen einfacher und angenehmer gestaltet werden. Denn ohne Anstieg beim Rad- und Fußverkehr können die Klimaziele der Stadt nicht erreicht werden", forderte die Fußverkehrsbeauftragte Petra Jens in einer Stellungnahme. Die Fortbewegungsart gehört in Wien definitiv zum Alltag: Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Bevölkerung legen täglich Fußwege von mehr als zehn Minuten zurück.