Zünftige Oktoberfest-Stimmung

Die Mohrenbräu-Halle 13 wird bei der Herbstmesse traditionell zum Mohrenbräu-Wirtschaftszelt. Während der Messetage spielen zünftige Blasmusikkapellen aus nah und fern auf.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Dornbirner Blasmusiktag am Samstag, an dem sich die Vereine aus Dornbirn ein Stelldichein geben. Der ORF-Frühschoppen am Sonntag vervollständigt das traditionelle Tagesprogramm. Der Eintritt am Mittwoch-, Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend ist ab 18 Uhr gratis. Die Bars, eine Weinlaube, Livemusik und Stimmungs-DJ sorgen für kulinarische und musikalische Feststimmung.

Am Donnerstag geben die Bands „Falke & Eule“ und „Mir Drei zu viert“ den musikalischen Start für die Partynächte im Mohrenbräu-Wirtschaftszelt, bevor am Freitag beim Blaulichtabend Chucks auf Hölzler, Gitarre auf Akkordeon, Tattoos und Lederjacke auf Lederhose und Trachtenhemd aufeinandertreffen. Wenn „Da Rocka & da Waitler“ die Bühne betreten fusionieren Punk, Rock und Oberkrainer zum ganz eigenen Quetschen-CROSSOVER. Den krönenden Abschluss der Partynächte erwartet die Besu-cher(innen) am Samstag beim Oktoberfest mit den Albkrachern – Dirndlrock und Partywahnsinn. Und der Name ist Programm. Mit ihrem Mix aus Alpenrock, Volksmusik und Charthits heizte die Band aus Süddeutschland bereits 2021 den Partygästen im Mohrenbräu-Wirtschaftszelt so richtig ein. Mit den Bars von Rolling Cocktails, dem Conrad Sohm, dem Kaffeemacher und Mr. John’s ist Donnerstag bis Samstag ab 17 Uhr für ordentlich Partystimmung gesorgt. Die Weinliebhaber dürfen sich auf die beliebte Weinlaube freuen.