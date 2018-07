Zucchero im VAZ St. Pölten: Italo-Power rockt Retro-Charme

Zucchero begeistert seine Fans ambiente-unabhängig: In der vom Retro-Charme der 1990er geprägten Mehrzweckhalle des VAZ St. Pölten rockte der 62-Jährige am Sonntagabend das zahlreich erschienene Publikum mit voller Italo-Power. Der Superstar ist zum 30-Jahre-Karrierejubiläum mit seiner neuen Album-Box "Wanted" mit dem ebenso unbescheidenen wie korrekten Untertitel "The Best Album" auf World Tour.

Und für diese ausgedehnte Tournee wollte Zucchero laut ursprünglichem Plan durch lockeres Einheizen in St. Pölten ein bissel Aufwärmen (nach dem vorgezogenen Italien-Teil im März mit zehn ausverkauften Konzerten). Doch dann wuchs der Terminkalender von Adelmo Fornaciari, der seit seiner Schulzeit im norditalienischen Reggio nell’Emilia “Zucchero” gerufen wird, wieder einmal komplett zu: Am Freitag noch beim Jazz Fest in Montreux, eilt der Altstar von der Traisen nun direkt an den Canal Grande: Am 3. und 4. Juli stehen an der Piazza San Marco zwei spektakuläre Open Airs an. Über den Umweg Lettland – zur mittelalterlichen Ordensburg in Sigulda – geht es dann zur “British Summer Time” in den Londoner Hyde Park. St. Pölten ist auch nicht mehr der einzige Austro-Termin: Am 29. Juli gastiert der “Zirkus Fornaciari” auf der Schlosswiese im Kärntner Moosburg.

So wurde es am Sonntag entgegen der ursprünglichen Absicht ein “kleines Konzert zwischendurch” in der rund 3.300 Personen fassenden – bestuhlten – Halle am Rande der NÖ-Landeshauptstadt. Aber eines, in dem der Padrone des italienischen Blues und Rock keineswegs im Schongang unterwegs war: Ab dem Start mit dem programmatischen “Partigiano reggiano” gab Zucchero – unterstützt von seiner Weltklasse-Band mit Orgel-Legende Brian Auger (bald 79) – Vollgas. Herausragend dabei wie immer: “Baila (Sexy Thing)” und “Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica”. Dichte Atmosphäre füllte das VAZ dann bei den getragenen Nummern wie “Ce Si Arrende”, “Hey Lord” und dem live immer mehr an Joe Cocker erinnernden “Everybody’s Got To Learn Sometimes”. Höhepunkt der langsamen Abteilung: “Iruben Me”.

Das Programm war ein zweistündiger Auszug aus der ausufernden “Wanted”-Setlist, bunt zusammengewürfelt und mit einer ganz großen Überraschung garniert – denn als erste Zugabe kündigte Zucchero einen quasi geheimen “Lieblingssong” an: “Ich habe damals versucht, damit Orgel zu lernen. Aber ich habe dieses Lied nie gespielt, vielleicht nur heute – schauen wir, ob’s was wird…”, orakelte er mit verschmitztem Lächeln. Und es wurde: “A Whiter Shade Of Pale” der legendären britischen 1960er-Band Procol Harum, völlig überzeugend. So kann man seine Italo-affinen Fans dann aber trotzdem nicht nach Hause entlassen, also durfte zu allerletzt der Superhit “Senza una donna” nicht fehlen.