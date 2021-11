Zu wenige Jobangebote für Menschen mit Behinderungen

Ein Großteil der heimischen Unternehmen kommt der gesetzlichen Beschäftigungspflicht von Menschen mit Behinderungen nicht nach. "Es gibt noch immer zu wenige Jobangebote. Da ist noch ganz viel Luft nach oben", sagte der Gründer der Inklusion-Beraterfirma myAbility, Gregor Demblin, im APA-Gespräch.

Bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt liegt Österreich im EU-Vergleich laut offiziellen Zahlen im Mittelfeld. "Es gibt aber eine hohe Dunkelziffer, das ist ein Riesenproblem", so Demblin. Nur ein Drittel der Menschen mit Behinderungen seien erwerbstätig, viele andere würden in Tageswerkstätten arbeiten und ein Taschengeld erhalten oder seien in Invaliditätspension. In Österreich leben rund 1,4 Millionen Menschen mit Behinderungen, davon haben 400.000 Personen einen Behindertenpass.