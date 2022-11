Zu Weihnachten wird auch in harten Zeiten nicht gespart

Einen Monat vor Weihnachten hat der Wiener Handel die Aussichten auf die jetzt anstehende, wichtigste Geschäftszeit des Jahres präsentiert. Handelsobfrau Margerete Gumprecht verbreitete die Frohbotschaft einer guten Weihnachtskonsumstimmung - trotz drohender Streiks wegen der stockenden, bundesweiten KV-Verhandlungen. Denn die Leute wollten zwar genauer auf ihre Ausgaben achten, diese am Ende aber nicht schmälern. Schließlich geht es am Heiligen Abend um die Liebsten.

So blicke man optimistisch auf die anstehenden vier Einkaufssamstage. Auch der 8. Dezember falle mit einem Donnerstag besonders gut fürs Einkaufen, so Gumprecht. Darauf angesprochen, dass am zweiten Einkaufssamstag ein Streik drohe, betonte die Wirtschaftskammer-Handelsobfrau, dass es so weit noch nicht sei. Sie sei optimistisch, dass den Verhandlungspartnern wie auch in den vergangenen Jahren noch eine Einigung gelingen werde.