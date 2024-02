Zu viel Neuschnee verhindert Super-G in Val di Fassa

Wegen der großen Menge an Neuschnee ist der erste von zwei Weltcup-Super-G der Frauen in Val di Fassa abgesagt worden. Die Organisatoren in den Dolomiten sollen so mehr Zeit bekommen, die Piste für das zweite Rennen am Sonntag vorzubereiten (11.00 Uhr/live ORF 1).

In dieser alpinen Ski-Disziplin ist die kleine Kugel derzeit noch heiß umstritten, die Steirerin Cornelia Hütter hat als Zweite nur fünf Zähler Rückstand auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami. Nach dem Fassatal folgen noch jeweils ein Super-G in Kvitfjell und beim Finale in Saalbach-Hinterglemm.