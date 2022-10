"Zu viel Jugendpartizipation gibt es nicht"

Der 24-jährigen Rankweilerin Miriam Egger wurde vergangene Woche die Ehre zuteil, als erste österreichische UNO-Delegierte vor der UN-Generalversammlung in New York zu sprechen, um der Jugend eine Stimme zu verleihen.

In den letzten eineinhalb Jahren habe sich Egger mit vielen jungen Menschen in Österreich getroffen, um herauszufinden, was ihre Wünsche, Sorgen und Forderungen sind. "Mit diesen Antworten im Gepäck bin ich nach New York gereist", sagt Egger bei "Vorarlberg LIVE".