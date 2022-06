Zu trocken: Deutsche Bauern erwarten geringere Ernteerträge

Die deutschen Bauern gehen heuer von einer niedrigeren Getreideernte und großen regionalen Unterschieden beim Ertrag aus. Der Deutsche Bauernverband rechnet mit einer Ernte von 41,2 Mio. Tonnen, wie er in seiner am Freitag veröffentlichten Prognose bekanntgab. Das ist deutlich weniger als der Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2020 - dieser liegt bei 44,2 Mio. Tonnen - und auch um 3 Prozent weniger als der Ertrag von 2021.

Bauernpräsident Joachim Rukwied erklärte, es werde eine "unterdurchschnittliche Ernte bei großen regionalen Unterschieden" erwartet. Grund für die Entwicklung seien unter anderem die zuletzt lange Trockenheit und große Hitze in einigen Regionen, die "deutliche Schäden in den Beständen verursacht" hätten.

In Berlin findet am Freitag auf Einladung der Regierung eine Welternährungskonferenz statt, auf der über die Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine für die Lebensmittelversorgung weltweit gesprochen wird. Dabei geht es unter anderem um Wege, Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine trotz der russischen Belagerung auf den Weltmarkt zu bringen, sowie um humanitäre Hilfe für die am stärksten von Knappheit und Preissteigerungen bei Lebensmitteln betroffenen Länder.