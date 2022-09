Zu schnell für das Gesetz: Grauzone E-Skateboard

Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h laut Herstellerangaben. Elektrische Skateboards sind im Trend, aber im öffentlichen Raum verboten. Fast.

Immer öfter sind sie auf den Gehsteigen und Fahrradwegen zu sehen: elektrisch angetriebene Skateboards. Manche Modelle sind so schnell wie ein Moped, frei im Handel erhältlich und bedürfen keiner Zulassung. Im öffentlichen Verkehr sind sie eigentlich nicht erlaubt, was Versicherungen und Exekutive vor erhebliche Probleme stellt.

Keine Zulassung

Auf VOL.AT Anfrage bei der Uniqa in Bregenz ist jedes Gefährt, dass die Leistung von 600w und 25km/h übersteigt (was bei vielen E-Skateboard Modellen der Fall ist), Sache der KFZ-Haftpflichtversicherung. Heißt: Theoretisch müsste das Gerät in der Prüfhalle vorgeführt werden und ein ordentliches Kennzeichen erhalten. Natürlich ist das nicht möglich, weil E-Skateboards nicht als Fahrzeuge klassifiziert sind.