Zu Hause ist es am schönsten

Neue Inspiration für die eigenen vier Wände finden Sie in den Hallen 7 und 11.

Wohnen bedeutet mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben, denn in einer hektischen Welt ist unser Zuhause oft der wichtigste Rückzugsort. Damit Ihr Heim auch in Zukunft für alle Lebenssituationen gerüstet ist und Ihnen Ruhe und Geborgenheit bietet, gibt es beim SCHAUplatz Wohnen alles, was Ihren Wohntraum Wirklichkeit werden lässt.