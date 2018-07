Zu-Fuß-Gehen genießt gutes Image in Wien

Das Zu-Fuß-Gehen genießt unter den Wienern ein gutes Image. Knapp 90 Prozent und damit deutlich mehr als noch vor fünf Jahren gehen gerne zu Fuß. Für die bisher umfassendste Umfrage zu dem Thema in Wien hat die Mobilitätsagentur 4.600 Fußgänger befragt. Gewünscht werden mehr Sitzmöglichkeiten und längere Grünphasen.

“Insgesamt ist die Zufriedenheit der Fußgängerinnen und Fußgänger in Wien sehr hoch”, kommentierte Petra Jens, Beauftragte für Fußverkehr der Stadt Wien, die Umfrageergebnisse, die der APA vorliegen. “Die Beliebtheit des Zu-Fuß-Gehens ist stark gestiegen. Heute sagen 88 Prozent der Wienerinnen und Wiener, dass sie gerne zu Fuß unterwegs sind. Im Jahr 2013 waren es nur 59 Prozent.”

70 Prozent der Befragten gehen täglich zu Fuß. Drei Viertel fühlen sich als Fußgänger sicher, wobei es hier große Unterschiede zwischen den Bezirken gibt. So fühlen sich in Floridsdorf 88 Prozent beim Zu-Fuß-Gehen sicher, in Simmering sind es nur 41 Prozent.