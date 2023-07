Zu Ehren für den zweifachen Olympioniken auf die Matte

Der KSK Klaus veranstaltet zum dritten Mal für seinen ehemaligen Starringer Edwin Lins ein Gedächtnisturnier.

KLAUS. Vor fünf Jahren ist der Klauser Edwin Lins (55) nach kurzer Krankheit allzufrüh verstorben. Der Ringsport war für den sehr erfolgreichen Mattensportler seine zweite große Liebe. 34 (!) österreichische Staatsmeistertitel im Einzel im freien Stil und Griechisch-Römisch, zweifacher Teilnehmer der Olympischen Spielen 1988 in Seoul und 1984 in Los Angeles, acht Mal österreichischer Bundesliga Mannschaftsmeister mit dem KSK Klaus, fünffacher Starter bei Weltmeisterschaften im Ringen und zweimal Starter bei den Europameisterschaften sowie mehrfacher Sieger bei stark besetzten internationalen Turnieren sind nur ein kleiner Auszug aus der langen Erfolgsliste des starken Athleten auf der Matte in seiner aktiven Laufbahn. Herausragend war auch der Gewinn der Silbermedaille und der Bronzenen an den Welttitelkämpfen im Ringsport in den 80iger Jahren. „Edwin war sportlich und menschlich ein sehr wichtiger Teil unseres Vereins. Es war uns ein großes Anliegen ein Turnier zu Ehren von Edwin zu veranstalten“, sagt KSK Klaus Obmann Norbert Rist. Am Samstag, 8. Juli ab 10.30 Uhr findet das 3. Edwin Lins Gedächtnisturnier in der Sporthalle der Mittelschule Klaus statt. Neben Veranstalter KSK Klaus kämpfen Ligakonkurrent KSV Götzis und die beiden Deutschen Vereine Luckenwalde und Südthüringen um den so begehrten Wanderpokal. Nach den Wettkämpfen gibt es auch noch ein Team-Reifen-Wettbewerb mit den vier teilnehmenden Mannschaften und neuen 4er-Teams. Für die Kinder gibt es auch ein Reifen-Wettbewerb. Für Unterhaltung und beste Bewirtung sorgt der elffache Bundesliga-Champion aus der Winzergemeinde Klaus.VN-TK