Bundeskanzler Kurz und Landeshauptmann Wallner zu Standort und Krise.

BUNDESKANZLER SEBASTIAN KURZ

Die Ausbreitung des Coronavirus stellt weltweit nahezu jedes Land vor große gesundheitspolitische und wirtschaftliche Herausforderungen – so auch unseres. Wir sind bisher, dank des Beitrags von uns allen, besser durch die Krise gekommen als andere Länder. Das ermöglicht uns bereits jetzt, unsere Wirtschaft wieder hochzufahren. Und genauso erfolgreich, wie wir es gemeinsam in Österreich geschafft haben, die Zahl der Neuinfektionen zu verringern, genauso erfolgreich wollen wir jetzt damit sein, ein wirtschaftliches Comeback für Österreich zu schaffen.

Unser Ziel ist es, den Standort Österreich zu alter Stärke zurückzuführen und so viele Menschen wie möglich in Beschäftigung zu bringen. Es geht uns darum, dass der Standort gestärkt wird und die Menschen Arbeit haben – dafür werden wir als Bundesregierung kämpfen.

Denn wir wollen, dass arbeitenden Menschen mehr zum Leben bleibt. Zum Zweiten: die Entlastung der Wirtschaft, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und neue geschaffen werden. Es braucht Entlastungsmaßnahmen für den Standort, damit die Unternehmen in dieser schwierigen Phase betriebswirtschaftlich funktionieren können. Und zum Dritten: Investitionen in den Klimaschutz, die Digitalisierung und die Regionalisierung. Auch das kann, wie Sie wissen, deutliche wirtschaftsbelebende Auswirkungen haben.

Wir stehen als Bundesregierung an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die täglich – vor allem auch hier in Vorarlberg – Großartiges leisten und maßgeblich dazu beitragen, dass sich unser Land in den letzten 75 Jahren so erfolgreich entwickelt hat. Ihnen allen gilt unser Dank!

LANDESHAUPTMANN MARKUS WALLNER

So gut wie ohne Vorwarnung sahen sich die Betriebe im Land mit einer nie dagewesenen Krisensituation konfrontiert – ausgehend von einer absoluten Hochkonjunkturphase zum Komplettstillstand für sehr viele Unternehmen innert weniger Tage. Frühzeitig haben sich in der Folge Landesregierung, Vorarlberger Sozialpartner und regionale Banken auf ein Hilfspaket für die Wirtschaft und die Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer verständigt, das schnell, unbürokratisch und direkt die Maßnahmen auf Bundesebene ergänzt. Mit dem starken Schulterschluss sollte sichergestellt werden, dass niemand seine Existenz verliert. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die kurzen Wege in Vorarlberg – insbesondere auch im Krisenfall – ein großer Vorteil sind. Alle arbeiten am gleichen Ziel: Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten und die Existenzen unserer Unternehmen sichern. Auch wenn nicht alle negativen Auswirkungen abgefedert werden können, müssen wir jedoch, so gut es unter diesen Umständen machbar ist, alles daransetzen, den wirtschaftlichen Schaden möglichst gering zu halten.