ZOOM Kindermuseum mit "startbereiten" Coronaplänen im Herbst

Statt auf große Neuerungen setzt das im Wiener Museumsquartier beheimatete ZOOM Kindermuseum im Herbst auf Kontinuität. Die seit dem Frühjahr laufende Ausstellung "Alles Holz" wird bis Mitte Februar 2022 verlängert. Nicht klar ist, wie lange man angesichts steigender Coronazahlen noch Schulklassen empfangen wird können. Erprobte Alternativangebote für diese Zielgruppe seien aber jederzeit "startbereit", versicherte Direktorin Andrea Zsutty am Dienstag.

Immerhin sieht der Plan der Bundesregierung vor, dass ab einer Inzidenz von 200 Schulveranstaltungen und damit auch klassenweise Museumsbesuche nicht mehr stattfinden können. Sollte es so kommen, "würde mir das sehr weh tun - ganz klar", räumte Zsutty in einer Pressekonferenz ein. Denn immerhin komme rund die Hälfte des jungen ZOOM-Publikums im Rahmen von Kindergärten- oder Schulausflügen.

Die Museumschefin betonte bei der Gelegenheit, dass Museen dank "hoher Sicherheitsstandards" ein "Safe Space" seien. Aber "es wird Einschränkungen geben", zeigte sie sich realistisch. Deswegen dürfe man aber nicht verzweifeln und in Starre verfallen: "Wir werden sofort in Alternativen denken." Zsutty will etwa - sollte es soweit sein - wieder jene Schienen aktivieren, die schon während vergangener virusbedingter Schließphasen funktioniert hätten. Gemeint sind neben Onlineformate etwa das "Zustellservice" für Schulen. "Wir packen unsere Angebote in Kisten und stellen sie den Schulen vor die Türe." Nichtsdestotrotz hoffe sie auf einen Herbst mit möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern im Haus.