ZOOM Kindermuseum feiert 25. Geburtstag

Das ZOOM Kindermuseum im Wiener Museumsquartier feiert 25. Geburtstag. 2,3 Millionen Besucher habe man bisher erreicht, hieß es heute bei einer Pressekonferenz, bei der auf Nachfrage auch die Zukunft zur Sprache kam: 22 Bewerbungen sind für die Nachfolge der seit 2003 amtierenden und mit 1. Dezember ausscheidenden Direktorin Elisabeth Menasse-Wiesbauer eingegangen. Entschieden wird im April.

44 Mitmachausstellungen, 43 Workshop-Programme im Atelier, 39 Workshop-Programme im Trickfilmstudio, 5 Pop-ups in Außenbezirken, 75 Kindervorlesungen und 20 Lectures für Erwachsene – das sind nur einige der Bilanzzahlen, die man heute stolz präsentierte. “Ich war beeindruckt”, versicherte auch Alexander Van der Bellen in einer von vielen gezeigten Video-Grußbotschaften. Der Bundespräsident ist auch Gast bei einer der drei Geburtstagsveranstaltungen des ZOOM: Die Frage “Wie soll die Welt aussehen, in der wir leben wollen?” diskutiert er am 30. März im Rahmen einer Kindervorlesung mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren. Eine “Jubiläums-Lecture für PädagogInnen und interessierte Erwachsene” gibt Paulus Hochgatterer am 4. April zur Frage “Wie hat sich Kindheit verändert?”. Und gemeinsam mit Museumsfachleuten diskutieren Menasse-Wiesbauer, Gründungsdirektorin Claudia Haas, Ex-Weltmuseum-Chef Steven Engelsman und die Leiterin des Museums der Völker in Schwaz, Lisa Noggler, am 14. Mai die Frage “Wie haben Kindermuseen die Museums-Landschaft verändert?”.