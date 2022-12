Zoll hat heuer mehr Feuerwerkskörper sichergestellt

Der Zoll hat heuer deutlich mehr illegale Pyrotechnik aus dem Verkehr gezogen: Während im Vorjahr bei mobilen Kontrollen 954 Feuerwerkskörper bei der Einfuhr beschlagnahmt wurden, waren es bis Mitte Dezember 2022 mit 1.720 fast doppelt so viele. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Dienstag: "Setzen Sie nicht auf illegale Böller oder Raketen, die potenziell gefährlich für Sie oder andere Menschen sind."

Ein Schwerpunkteinsatz erfolgte Mitte Dezember am Grenzübergang Kleinhaugsdorf. An einem Tag gab es 23 Anzeigen wegen der Einfuhr bzw. des Besitzes von pyrotechnischen Gegenständen. Die Menge pro Auto reichte von kleinen Mengen, bis zu solchen, die auf größere Vorhaben zu Silvester schließen ließen - in einem Pkw wurden rund 200 Feuerwerkskörper gefunden. Rund 600 pyrotechnische Gegenstände waren in einem anderen Kofferraum verstaut.