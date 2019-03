zNüne mit George Nussbaumer: "Ich würde die Eindrücke nicht verkraften"

Der Vorarlberger Sänger, Komponist und Sprecher erzählt im zNüne-Talk über seine Kindheit in einem Blindenheim in Innsbruck und aktuelle Projekte.

Politischer Song

Im ausführlichen zNüne-Talk spricht George Nussbaumer darüber, warum er mit den Bagger Boys einen politischen Song aufgenommen hat, wie sehr ihm Technik hilft und wie es ganz alleine als kleines Kind in einer Blindenschule in Innsbruck war. “Zu diesem Zeitpunkt haben noch viele geglaubt, die ein blindes Kind bekommen haben, dass das eine Strafe Gottes ist.” Aus Zeitungspapier hätten die Kinder selbst ihre Klopapier zuschneiden müssen. Lange habe er vieles verdrängt, erst jetzt im Alter würde er sich wieder an vieles erinnern. Umso wichtiger sei es für ihn gewesen, dass er ein Elternhaus und Geschwister hatte, die ihn liebten.