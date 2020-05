Znojmo zieht sich "temporär" aus Liga zurück

Orli Znojmo (Znaim) kehrt nach neun Jahren Österreichs Eishockey-Liga den Rücken. Am Freitag gab die Liga die Entscheidung der Tschechen bekannt, sich aufgrund von wirtschaftlichen Problemen im Zusammenhang mit der Coronakrise "zumindest temporär" zurückzuziehen. Größter Erfolg der "Adler" war der Finaleinzug 2016.

Insgesamt standen die "Adler" in acht von neun Saisonen in den Play-offs. 2015/16 überstanden sie das einzige Mal das Viertelfinale, scheiterten erst in der Finalserie mit 2:4 an Red Bull Salzburg.