"Zizou" erhielt für Real-Kader "uneingeschränkte Macht"

Am Tag eins nach der Rückkehr von Zinedine Zidane zu Real Madrid schien die spanische Hauptstadt im Glück zu schwelgen. "Der Held kehrt zurück", war am Dienstag auf Seite eins der Sportzeitung "Marca" zu lesen. Eine Anhängerin jubelte im Fernsehen laut: "Ja, ich bin happy, ich fühle mich wie im Rausch!"

Bei seinem Abgang hatte Zidane von Abnutzungserscheinungen gesprochen und davon, dass das Team nach drei Champions-League-Triumphen en suite Veränderung brauche, um wieder zu gewinnen. Der 46-Jährige hatte Recht. Madrid hat keine reellen Titelchancen mehr. In der Champions League schied man als Titelverteidiger schon im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam aus. Und in der Liga hat das Team zwölf Punkte Rückstand auf den Richtung Titelverteidigung marschierenden Erzrivalen FC Barcelona, an dem man auch im Cup-Halbfinale gescheitert war.