Zivilklage gegen Grasser-Anwalt Ainedter erfolgreich

In einem Zivilrechtsverfahren gegen den Anwalt von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat der Kläger, Willibald Berner, nun in einem Urteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Recht bekommen. Demnach muss Anwalt Manfred Ainedter die Behauptung, Berner sei ein Lügner, künftig unterlassen und im ORF-Radio, wo er sie getätigt hatte, öffentlich widerrufen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Sein Mandant habe in erster Instanz vollinhaltlich recht bekommen, Ainedter kann gegen das Urteil innerhalb von vier Wochen Berufung einlegen, erläuterte der Anwalt von Berner, Martin Deuretsbacher, am Mittwoch gegenüber der APA. Ainedter bestätigte auf Anfrage der APA den Erhalt des Urteils und kündigte Berufung an. Er wundere sich sehr über die Beweisführung der Richterin.