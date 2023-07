Mindestens zwei Tote bei russischem Angriff auf Odessa

Bei einem erneuten nächtlichen russischem Angriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet und über 20 weitere verletzt worden. Innenminister Igor Klymenko meldete am Sonntag den Tod eines zweiten Mannes, zuvor hatte der zuständige Regionalgouverneur Oleg Kiper bereits den Tod eines Zivilisten gemeldet. Nach Angaben aus Kiew wurde bei den Angriffen die Verklärungskathedrale in Odessa "zerstört".

Jüngsten Angaben der Regionalverwaltung von Odessa zufolge wurden 22 weitere Menschen, darunter vier Kinder, bei den Angriffen verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte Sonntag früh in mehreren Online-Netzwerken, für ihr Vorgehen in Odessa werde "mit Sicherheit Vergeltung gegen die russischen Terroristen" geübt.

Der ukrainischen Luftwaffe zufolge hatte Russland in der Nacht auf Sonntag insgesamt 19 Raketen unterschiedlicher Bauart auf Odessa abgefeuert. Darunter seien Marschflugkörper der Typen Oniks und vom Meer aus abgeschossene Kalibr-Marschflugkörper - sowie ballistische Iskander-Raketen. Neun der Geschosse habe die Luftabwehr abfangen können.

Nach Angaben von Gouverneur Kiper entstand durch den nächtlichen Angriff Sachschaden an "ziviler Infrastruktur, Wohngebäuden und religiösen Einrichtungen". Das ukrainische Außenministerium erklärte auf Twitter, bei den russischen Angriffen sei die Verklärungskathedrale in Odessa "zerstört" worden. Es handele sich um ein "Kriegsverbrechen, das niemals vergessen und vergeben werden" werde. Die Altstadt der ukrainischen Hafenstadt Odessa gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Das Südkommando der ukrainischen Armee erklärte, nicht abgefangene Geschosse hätten Schäden an der Hafen-Infrastruktur in Odessa angerichtet - sowie an mindestens "sechs Wohngebäuden, darunter Mehrfamilienhäuser". Außerdem habe es Stromausfälle gegeben.