Zivildienst-Novelle dürfte Trägerorganisationen reduzieren

Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) verpasst dem Zivildienst eine kleine Reform. Gemäß dem der APA vorliegenden Gesetzesentwurf dürfte es künftig weniger Einsatzorganisationen geben. Außerdem wird es für Zivis schwieriger, sich im Krankenstand durch ihren Dienst zu hanteln. Schließlich ist noch eine Art Staatskunde für Zivildiener vorgesehen.

Die Liste der anerkannten Organisationen war in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen, was die Zuweisung nicht unbedingt erleichtert. Zwischen 2015 bis 2017 wurden circa 400 Einrichtungen neu anerkannt, auf der anderen Seite fielen 130 aus dem System heraus.

Neue Vorgaben gibt es auch für Betreiber: die Vorgesetzten in den Einrichtungen müssen ein E-Learning-Tool über den Wehrersatzdienst mit abschließender Prüfung absolvieren. Damit das angelernte Wissen nicht in Vergessenheit gerät, ist alle drei Jahre erneut der Lehrgang zu besuchen. Wer scheitert, darf nicht mehr als Vorgesetzter agieren.

Zu lernen hat man auch etwas für die Zivildiener vorgesehen. Zivis werden verpflichtet, ein E-Learning-Modul betreffend Staatsbürgerschaftskunde (“Staat und Recht”) zu absolvieren, in dem den jungen Männern ein Basiswissen über die Geschichte Österreichs sowie Kenntnisse über die Grundprinzipien der Verfassung, der Rechtsordnung und des EU-Rechts vermittelt bzw. näher gebracht werden. Wird der abschließende Test positiv absolviert, soll das in die sogenannte Kompetenzbilanz aufgenommen werden, die jedem Zivi am Ende seines Diensts ausgefolgt wird. Freilich: Wer das Modul, das in der Dienstzeit absolviert werden kann, schwänzt, hat keine Rechtsfolgen zu befürchten.