Zivildienst-Etappenlösung nur für "Härtefälle"

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) hat ihre Pläne, den Zivildienst künftig auch in Etappen abzuleisten, präzisiert: Es gehe dabei lediglich um "besondere Härtefälle", sagte sie am Mittwoch bei der Präsentation der Quartalsbilanz. Derzeit werde die Lösung gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium verfassungsrechtlich geprüft. Indes freute sich Plakolm über einen weiter regen Zulauf zum Zivildienst. Dieser sei immerhin der "Headhunter für den Sozialbereich".

Im ersten Halbjahr 2023 gab es 5.446 Zuweisungen zum Zivildienst, was ein Plus von 6,2 Prozent im Vorjahresvergleich bedeutet. 87 Prozent des Bedarfs wurden damit gedeckt, was ebenfalls mehr ist als noch 2022. Das größte und beliebteste Einsatzgebiet beim Zivildienst ist das Rettungswesen. 43 Prozent der Zivildiener wurden zu Einrichtungen im Rettungswesen zugewiesen, jeder vierte zur Sozial- und Behindertenhilfe, zwölf Prozent zur Altenbetreuung und neun Prozent zu Krankenanstalten.