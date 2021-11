Zivildienst erzielt Mehrwert von fast 680 Millionen

Der Zivildienst ist auch wirtschaftlich ein Erfolgsfaktor. Das ist das Ergebnis einer Studie der Wirtschaftsuniversität, die am Dienstag von der zuständigen Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) präsentiert wurde. Demnach entsteht durch den Zivildienst ein finanzieller Mehrwert von fast 680 Millionen Euro. Vor allem im Bereich der Ehrenamtlichen müsste massiv Personal eingestellt werden, gäbe es die Zivildiener nicht.

So ist der Zivildienst speziell bei der Rekrutierung der Einsatzkräfte beispielsweise im Rettungswesen hilfreich. Gemäß der Studie bleiben 4.471 pro Jahrgang zumindest ein Jahr danach den Organisationen erhalten, in denen sie davor gedient hatten. Nach zehn Jahren sind immer noch 18 Prozent ehrenamtlich tätig, berichtete Studienleiter Christian Grünhaus. In zehn Jahren würden in Summe etwa 4,3 Millionen Stunden geleistet.