Zivildiener des Jahres

Sebastian Jehle absolvierte seit Oktober seinen Zivildienst im Kindergarten Neunteln. Durch seine Lehre als Tischlertechniker, sein Hobby als Musiker und mit seinem Wissen als Jungimker brachte er ideale Voraussetzungen mit, um spannende Aktivitäten in den Kindergartenalltag einfließen zu lassen.

Sebastian brachte sich von Anfang an hervorragend in den Kindergartenbetrieb ein. Neben seinen täglichen Aufgaben, wie das Mittagessen mit den Kindern zu verbringen, einzukaufen, Geschichten und Bilderbücher zu erzählen etc., stellte er den Kindern auch einige Instrumente vor. Mit der Steirischen Harmonika, Kontrabass und seiner Gitarre brachte er Schwung, Abwechslung und Freude in den Kindergartenalltag.

Man merkte schnell, dass Sebastian mit Vorliebe ein Augenmerk auf die Aufgaben warf, welche schon länger anstanden. Ganz nach dem Motto ‚Aus alt mach neu‘ begann er im Sinne der Nachhaltigkeit sein eigenes Projekt. Alte Kindergartenstühle schleifte er mit den Kindern ab, zeigte ihnen wie man sie anmalen kann und anschließend wurden sie lackiert. Er erklärte den Kindern die Arbeitsschritte der Reihe nach, und schnell begannen die Kleinen mit sehr großer Freude selbst Hand anzulegen.

Im Schneechaos im Jänner 2021 trat Sebastian seinen Arbeitsweg kurzerhand mit seinem Traktor, inklusive Schneeräumschaufel, an. Die Kinder staunten nicht schlecht, als Sebastian den Kindergartenvorplatz damit räumte und er den gesamten Schnee zu einem Haufen aufschüttete, auf welchem sofort herumgetobt wurde.

Als Imker, der seine Bienenstöcke in der Nähe des Kindergartens hat, war es für die Kinder sehr spannend, einen Einblick in das Leben der Bienen zu bekommen. Zwischen all dem Summen erfuhren die Kinder einiges über die Bienenkönigin und das bunte Treiben in einem Bienenstock. Mit Hilfe des Bienenwachses aus seinen Stöcken wurde gemeinsam das Weihnachtsgeschenk, ein Bienenwachstuch, hergestellt.

Das kunterbunte Repertoire aus handwerklichem Geschick, musikalischem Talent und der Naturverbundenheit, in welcher sich Sebastian bewegt, ließ viele Kinderaugen leuchten. Sebastian hat sich hervorragend in das Team des Kindergartens Neunteln eingebracht und stellt seit dem Antritt seines Zivildienstes eine Bereicherung für die Pädagoginnen, Eltern und, zuallererst, für die Kinder dar. Deshalb, und wegen vieler weiterer Gründe, wurde Sebastian als Zivildiener des Jahres in Vorarlberg ausgezeichnet.