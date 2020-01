Zinspolitik der Notenbanken setzt Impulse für Gold

Der Öl- und Goldpreis wird stark von den kommenden Konjunkturdaten abhängen.

Die internationalen Rohstoffpreise sind einer der wichtigsten Einflussfaktoren der Weltwirtschaft. Die VN sprachen daher über die voraussichtliche Entwicklung der Preise wichtigter Rohstoffe mit Jürgen Rupp, Wertpapier- und APM-Consulting, bei der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Er führte gegenüber den VN unter anderem zum Ölpreis aus: „Der Kursverlauf vom Rohöl der Sorte Brent war im Jahr 2019 von wechselnden Vorzeichen gekennzeichnet. Zunächst konnte der Ölpreis vom Strategiewechsel der US-Notenbank, auf weitere Leitzinserhöhungen zu verzichten, und von den erneuten Spannungen mit dem Iran, deutlich profitieren. Ab Mai lastete dann vor allem der Handelskonflikt zwischen USA und China und die damit verbundene spürbare konjunkturelle Abschwächung auf dem Preis des schwarzen Goldes.“ Und Rupp weiter: „2020 wird der Rohölmarkt von einem gedämpften Nachfragezuwachs und positiven Meldungen vom Rohölangebot der OPECplus (inkl. elf nicht OPEC-Ländern) gekennzeichnet sein. So wurde Ende des Jahres im Zuge des Meetings der OPECplus-Staaten in Wien eine weitere Kürzung der Ölfördervolumina der Mitgliedsstaaten beschlossen. Dies soll insgesamt der rasant wachsenden Ölförderung der Nicht-OPEC-Staaten wie USA oder Norwegen entgegenwirken und den Ölpreis auf einem höheren Niveau halten. Diese Maßnahme dient aber bestenfalls dazu, die Versorgung des weltweiten Erdölmarkts auszubalancieren, und wird daher dem Rohölpreis auch keinen deutlichen Schub verleihen.“ Der Preisverlauf für 2020 sollte trotz einer Verbesserung der globalen Industriedynamik nach wie vor von dem bestehenden Überangebot und einem lahmenden Nachfragewachstum leicht gedrückt werden, woran auch die angekündigten Maßnahmen der OPECplus nichts ändern wird. Vom fundamental gerechtfertigten Wert von 60 US-Dollar je Fass dürfte sich das schwarze Gold im Jahr 2020 daher nicht allzu weit entfernen.“

„Das Edelmetall Palladium setzte 2019 seine Rallye fort. 2019 stieg der Preis um nahezu 50 Prozent. So ist eine Feinunze Palladium mittlerweile mehr als 450 Dollar teurer als die gleiche Menge Gold“, verweist Rupp auf die Tatsachen. Unter anderem war der Auslöser für die positive Kursentwicklung eine Stromkrise in Südafrika. Südafrika produziert 40 Prozent des weltweiten Palladiums. Durch Betriebsstörungen beim staatlichen Versorger Eskom kam es zu Stromausfällen. Zahlreiche südafrikanischen Bergbauunternehmen stellten deshalb ihren Betrieb ein. Das verkürzte am Markt das ohnehin knappe Palladium-Angebot. Palladium wird hauptsächlich in der ­Automobilindustrie verwendet. Derzeit wird hauptsächlich Palladium zur Abgasreinigung von Benzinern eingesetzt. Alleine in Deutschland stieg von 2016 bis 2018 der Absatz von Benzinern um knapp 23 Prozent. „Die Automobilindustrie hat ihre Käufe erhöht, um die immer strikter werdenden Emissionsstandards einhalten zu können. Die Automobilbranche ist zudem nicht sehr sensitiv bezüglich der höheren Preise, da Palladium nur einen sehr kleinen Teil ihrer Gesamtkosten ausmacht. Daher dürfte der Preis für Palladium aufgrund des anhaltenden Angebotsdefizits im Jahr 2020 weiter gut unterstützt bleiben“, ist Jürgen Rupp abschließend überzeugt.“