Zimmermann bei Holzbauarbeiten in OÖ tödlich verletzt

Ein 19-jähriger Zimmermann ist im oberösterreichischen Bezirk Steyr-Land am Mittwoch beim Aufstellen eines Holzhauszubaus tödlich verletzt worden. Ein an einem Kran befestigtes 900 kg schweres Bauelement löste sich - als er durchkroch - vom Haken. Es traf den jungen Mann im Brustbereich und kippte dann nach hinten weg. Der 19-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Ein Kollege des 19-Jährigen wurde verletzt. Der 58-Jährige wurde von den Befestigungsschrauben - die sich gelockert hatten - gestreift und wurde mit der Rettung in das Klinikum Waidhofen an der Ybbs gebracht.