Zillertaler "Wasserstoffbahn" - Hörl: "Jetzt handeln"

In der Diskussion um das derzeit in Tirol heiß diskutierte Zillertaler Projekt "Wasserstoffbahn" macht Zillertalbahn-Aufsichtsratschef und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl Druck. "Die Beschlusslage ist eindeutig, jetzt muss gehandelt werden", erinnerte er die schwarz-rote Tiroler Landesregierung gegenüber der APA an ihren vor kurzem gefassten Grundsatzbeschluss pro Wasserstoff. Es liege alles auf dem Tisch.

Wer jetzt glaube, die Arbeit der vergangenen Jahre noch einmal von vorn beginnen zu wollen, der "riskiert nicht nur den Öffentlichen Personennahverkehr im Zillertal, sondern verliert auch seine politische Glaubwürdigkeit", richtete Hörl auch seinen eigenen Parteifreunden aus. Der Hintergrund: Laut Berichten der "Tiroler Tageszeitung" und des "Kurier" beraten ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle und sein SPÖ-Stellvertreter Georg Dornauer heute, Dienstag, noch einmal über das Projekt. Im Raum stand eine mögliche "technologieoffene Ausschreibung". Dornauer stand zwar zu dem Grundsatzbeschluss der Landesregierung auf Wasserstoffantrieb, verwies aber gegenüber der "TT" darauf, dass es seither doch einige Entwicklungen gegeben habe, die Fragen aufwerfen würden. Er spielte dabei auf den aufgeflogenen falschen Doktor-Titel eines abgetretenen Zillertalbahn-Vorstandes sowie beträchtliche Mehrkosten an. Zuletzt wurde auch bekannt, dass offenbar nie ernsthaft die Variante eines Akku-Zuges geprüft wurde. Mattles indes hatte bisher - zumindest öffentlich - stets betont, an dem Projekt festhalten zu wollen.

Es gebe von allen vier Tourismusverbänden im Zillertal Vollversammlungsbeschlüsse, machte Hörl indes am Freitag noch einmal "Wasserstoff-Dampf". Somit stehe nicht nur der Tourismus, sondern die gesamte Zillertaler Wirtschaft hinter diesem Projekt. Die TVB-Mitglieder hätten sich bereits vor Jahren per demokratischem Beschluss für den Mobilitätsplan Zillertal und somit für die wasserstoffbetriebene Zillertalbahn ausgesprochen. Und dafür erstmals in Tirol einen Mobilitätsbeitrag von fast acht Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Auch die Bürgermeister hätten sich dafür ausgesprochen. Hörl erinnerte zudem daran, dass die "Wasserstoffbahn" ´im Koalitionsprogramm Landesregierung stehe und "keinen Interpretationsspielraum" offenlasse.

"Seit über sechs Jahren wird jetzt am Projekt gearbeitet. Es wurde geplant, es wurde verhandelt und es wurden unzählige Versprechungen gemacht", betonte Hörl. Und er ergänzte: "Ich habe immer gesagt: Sollte die Umsetzung aus irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten an meiner Person scheitern, bin ich gerne bereit meine Position als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung zu stellen." Im Gegensatz zu anderen gehe es ihm, Hörl, "um die Sache und um den Fortschritt und nicht um eine billige Schlagzeile in einer Regionalzeitung", spielte der wortgewaltige Nationalratsabgeordnete offenbar auf die "TT" an.

Zuletzt war von geschätzten Mehrkosten bis zu 180 Mio. Euro, gerechnet auf 30 Jahre, im Vergleich zu einer Bahn mit Oberleitung, die Rede gewesen. Landeshauptmann Mattle ließ bei Verkündung des Grundsatzbeschlusses wissen, dass man die Mehrkosten bewusst in Kauf nehme und sprach von einer "bewussten Entscheidung für Innovation und Fortschritt". Tirol müsse beim Thema Wasserstoff Vorreiter werden. Die Mehrkosten würden 2,7 Mio. Euro pro Jahr betragen.

Damit die "Wasserstoffbahn" endgültig auf Schiene kommt, sollte nun "ein gesamthaftes Konzept" ausgearbeitet und Verhandlungen mit dem Bund hinsichtlich der Mitfinanzierung aufgenommen werden, hatte es geheißen. Auf der 32 Kilometer langen Strecke der Zillertalbahn sollen jährlich 900.000 Liter Diesel eingespart werden. Als Startjahr visierte man im Tal zuletzt das Jahr 2027 an.