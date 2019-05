Zillertaler Kulturfestival "stummer schrei" mit Mitterer

Von 21. Juni bis 4. August geht in Stumm im Tiroler Zillertal wieder das Kulturfestival "stummer schrei" über die Bühne. Das 15-Jahr-Jubiläum des Festivals bietet unter anderem eine gehörige Portion Felix Mitterer sowie eine Eigenproduktion über den Knecht Franz Raffl, den "Verräter" Andreas Hofers, auch "Judas von Tirol" genannt.

In Sachen Mitterer wartet “stummer schrei” zum einen mit dem 1985 uraufgeführten Frühwerk “Besuchszeit” auf. Anita Köchl, die auch auf der Bühne zu sehen sein wird, hat diese Mitterer-Schöpfung, eine bittersüße Satire über Menschen in Ausnahmesituationen, in Kooperation mit Regisseur Hanspeter Horner neu inszeniert. Auch das Stück “Märzengrund” des Erfolgsautors wird als Live-Hörspiel auf die Bühnen des “stummer schrei” zurückkehren.