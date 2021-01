Zigtausende bei Corona-Demos am Samstag in Wien erwartet

Der kommende Samstag dürfte zu einem Großkampftag für die Polizei werden. Es sind mehrere Anti-Corona-Demonstrationen mit insgesamt über 30.000 Teilnehmern angemeldet worden. Es sollen Menschen aus ganz Österreich in die Hauptstadt kommen. Die Wiener Polizei kündigte im Gespräch mit der APA an, dass sie auf die Einhaltung der Masken- und Abstandspflicht achten werde und schließt Auflösungen der Versammlungen nicht aus.

Darüber hinaus sind in unmittelbarer Nähe zwei weitere Demonstrationen angezeigt: "Für ein freies Österreich" am Maria-Theresien-Platz mit bis zu 5.000 von 11 bis 22 Uhr und ein Marsch am Ring in Fahrtrichtung mit dem Titel "Zur Verteidigung unserer Rechte gegen willkürliche verhängte und verfassungswidrige Maßnahmen" mit bis zu 10.000 Teilnehmern von 13 bis 18 Uhr.