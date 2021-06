„Ziemlich beste Jahre. Wir brauchen ein neues Bild des Alters!“

In diesem Vortrag der Reihe „Pflege im Gespräch“ erörtert Franz Josef Köb, Autor und Erwachsenenbildner sowie ehemaliger Leiter der Wissenschaftssendung „Themen fürs Leben“, die Frage, was wir für ein Bild vom Alter haben?

In der Regel nur ein unklares, verschwommenes, noch dazu negativ bis katastrophal. Alter wird assoziiert mit schwach, hilfsbedürftig, gebrechlich, vergesslich, verwirrt, verbittert, einsam etc. Deshalb wollen zwar alle alt werden, aber kaum jemand will alt sein. Bei diesen Zuschreibungen handelt es sich aber vielfach um Vorurteile, denn das Alter schaut heute anders aus und ist besser als sein Ruf.