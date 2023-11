Die Ladies vom SKC Bergfalken Koblach wollen ab der neuen Saison erstmals österreichweit spielen.

KOBLACH. Der Sportkegelclub Bergfalken Koblach gehört nicht nur auf Landesebene, sondern auch österreichweit zu den besten Vereinen. Derzeit messen sich mehr als sechzig Aktive, davon etwa zehn Nachwuchsspieler, mit anderen Klubs aus Vorarlberg und dem Rest von Österreich im Meisterschaftsbetrieb. Die Herrenmannschaft der Kummenberggemeinde spielt seit vielen Saisonen in der Bundesliga West und liegt derzeit auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Zwei Saisonen war der SKC Bergfalken Koblach sogar in der Superliga in Österreich vertreten, musste aber aufgrund aus beruflichen Gründen der reinen Amateurspieler und der langen Reisestrapazen fast ausschließlich nach Ostösterreich auf die Teilnahme an der „Profiliga“ verzichten. Die Frauenmannschaft von SKC Koblach dominierte in den letzten Jahren die Frauen Vorarlbergliga und wurde meistens Meister in der höchsten Spielklasse des Landes. In dieser Saison liegen Stefanie Sieber und Co. nach sieben Spieltagen mit sechs Erfolgen und nur einer Niederlage an der Tabellenspitze. Im Heimspiel im wunderschönen vereinseigenen Klubheim und Wettkampfstätte gegen EHG Dornbirn/Hard siegte der Titelfavorit aus Koblach mit 4:2-Punkten. 2084 Holz erspielten sich die Kaderspielerinnen Denise Poller, Chiara Adam, Stefanie Sieber, Marlene Kainz, Tabea Peschl und Renata Kovacevic zum erwarteten Sieg gegen das Schlusslicht aus der Messestadt. „Ziel ist und bleibt der Aufstieg in die Frauen Bundesliga“, sagt SKC Bergfalken Koblach Obmann Mario Bolter. Wenn das Koblacher Sextett am Saisonende auf Platz eins liegt, müssten sie im Kampf um den Aufstieg mit anderen Teams aus Westösterreich Relegation spielen. Mindestens mit neun Spielerinnen, davon fix mit einem Sextett, müsste Koblachs Frauen die Bundesliga-Premiere bestreiten. Talent Marlene Kainz vertrat die Ländle-Farben schon bei einer Weltmeisterschaft im Sportkegeln und lieferte mit einer Glanzleistung sein Können ab.VN-TK