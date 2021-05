Zidane soll Real-Spielern Abschied mitgeteilt haben - Medien

Trainer Zinedine Zidane soll den Spielern von Real Madrid laut Berichten spanischer Medien mitgeteilt haben, dass er den dortigen Fußball-Rekordmeister nach dieser Saison verlässt. Der Franzose habe sich entschieden, seine zweite Amtszeit bei Real nicht mehr fortzusetzen.

Real ist in der Liga vor dem vorletzten Saisonspiel am (heutigen) Sonntag auswärts gegen Bilbao Zweiter mit zwei Punkten Rückstand auf Atletico Madrid. In der Champions League war man im Halbfinale an Chelsea gescheitert. Danach gab es Kritik auch an Zidane, der als Spieler fünf Jahre für Real aktiv gewesen war.