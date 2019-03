Zinedine Zidane wieder Trainer von Real Madrid

Zinedine Zidane kehrt nach neun Monaten als Trainer von Real Madrid zurück. Der Franzose, der die "Königlichen" von 2016 bis 2018 zum Titel-Hattrick in der Fußball-Champions-League geführt hat, löst mit sofortiger Wirkung Santiago Solari ab und erhält einen Vertrag bis 2022. Es ist Reals zweiter Trainerwechsel in dieser Saison.

Club-Präsident Florentino Perez zog mit der neuerlichen Rochade die Konsequenzen einer total verkorksten Saison. Solari hatte erst Ende Oktober nach nur vier Monaten den früheren spanischen Teamchef Julen Lopetegui abgelöst, verlor vor dem 4:1 am Sonntag in Valladolid aber vier von fünf Pflichtspielen.

Vergangene Woche schied der Titelverteidiger in der Champions League im Achtelfinale nach einer 1:4-Heimniederlage gegen Ajax Amsterdam aus. Im Cup scheiterten die Madrilenen im Semifinale am Erzrivalen FC Barcelona, der auch in der Meisterschaft enteilt ist. Elf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand des Tabellendritten Real auf den Spitzenreiter zwölf Punkte.