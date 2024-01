Zeugensuche nach Fahrerflucht-Unfall in Oberösterreich

Ein unbekannter Lenker hat in der Nacht auf Sonntag auf der Joh. Beerstraße kurz vor dem dortigen Bahnübergang in St. Georgen im Attergau einen Fußgänger niedergefahren und Fahrerflucht begangen. Der 25-Jährige wurde durch die Luft geschleudert und kam auf Bahngleisen zu liegen. Sein 23-jähriger Begleiter alarmierte die Einsatzkräfte. Die Polizei bittet um Hinweise zum fahrerflüchtigen Lenker an die Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau (Tel.: 059133/4175).

Der 25-Jährige und der 23-Jährige hatten eine Diskothek besucht und gingen gegen 4.50 Uhr am Gehsteig auf der Joh. Beerstraße in Richtung Ortszentrum. Zur selben Zeit fuhr ein bisher unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Auto in die gleiche Richtung und es kam auf Höhe des Hauses Joh. Beerstraße 15, kurz vor dem dortigen Bahnübergang, zu der Kollision zwischen dem Wagen und dem 25-Jährigen. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.

Der Lenker setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Pkw des Fahrerflüchtigen aufgrund der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile um einen VW Golf 7 handelt. Der Pkw müsste Schäden im Bereich der rechten vorderen Stoßstange haben.