Zeugenaufruf: Verkehrsunfall in Götzis

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein Radfahrer wurde dabei im Gesicht verletzt.

Am 12.02.2022 um 17.00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Radfahrweg von Altach kommend in Fahrtrichtung Götzis. Auf Höhe der Tankstelle bei der Bushaltestelle Sonderberg fuhr ein Pkw-Lenker an dem Radfahrer vorbei und bog unmittelbar vor diesem in die Sonderbergstraße ein.