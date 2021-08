Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Lauterach

In Lauterach ereignete sich vergangenen Mittwoch ein Verkehrsunfall, wobei eine Moped-Lenkerin zu Sturz kam. Der Fahrer eines weißen Kleinwagens sowie allfällige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Am vergangenen Mittwoch, 18.08.2021 gegen 19 Uhr, ereignete sich in Lauterach bei der Kreuzung Lerchenauerstraße/Fellentorstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Kleinwagen und eine Mopedlenkerin zusammenstießen. Die Lenkerin kam zu Sturz und blieb vermeintlich dabei unverletzt, so dass keine Unfallaufnahme erfolgte und auch keine Daten ausgetauscht wurden. Der Zweitbeteiligte, es handelt sich um einen älteren Mann, sowie allfällige Zeugen des Unfalls werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Lauterach Kontakt aufzunehmen.



Polizeiinspektion Lauterach, Tel. +43 (0) 59 133 8132