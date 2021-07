Zeugenaufruf nach Unfall in Schruns: 15-Jähriger verletzt

Nach einem Verkehrsunfall in Schruns, bei der ein 15-Jähriger verletzt wurde, bittet die Polizei nun um Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Am Dienstag, gegen 15.20 Uhr fuhr ein 15-jähriger Mopedlenker von Bludenz kommend auf der Rätikonstraße in Schruns in Fahrtrichtung St. Gallenkirch. Zur gleichen Zeit lenkte ein 37-jähriger Mann seinen Firmen-Lkw in die Gegenrichtung. Im Bereich der ampelgeregelten Rätikonkreuzung wollte der Mopedfahrer noch vor dem herannahenden Lkw nach links in die Batloggstraße einbiegen. Der Lkw-Fahrer konnte trotz Bremsmanöver sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Mopedlenker.