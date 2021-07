Zeugenaufruf nach Unfall in Ludesch: Lenkerin gesucht

Nachdem einem Unfall in Ludesch am Dienstagnachmittag sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können sowie die Lenkerin eines Fahrzeugs mit Dornbirner Kennzeichen.

Am Dienstag gegen 15 Uhr fuhren eine 15-jährige Moped-Lenkerin und deren Mitfahrer auf der L193 in Ludesch in Richtung Nüziders. Beim Einfahren in den Kreisverkehr vor dem "Hängenden Stein" verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit und wurde dabei vom nachkommenden und dann früher (in Richtung Bahnhof Ludesch) ausfahrenden Pkw am Hinterreifen touchiert, wodurch das Moped mit beiden Personen zu Sturz kam.